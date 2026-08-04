Боец UFC внезапно умер во сне в возрасте 34 лет

Бразильский боец смешанного стиля Аллан Насименто, выступавший в легчайшей весовой категории UFC, умер в возрасте 34 лет, сообщила пресс-служба организации. По предварительным данным, спортсмен скончался во сне от сердечного приступа. Прибывшая бригада медиков не смогла его спасти.
Насименто был найден без признаков жизни. Медики констатировали смерть. Точная причина будет установлена после вскрытия.
Аллан Насименто начал карьеру в ММА в 2014 году. В UFC он дебютировал в 2020 году и провел несколько боев.
Коллеги и фанаты выражают соболезнования. Бойцы UFC публикуют посты в соцсетях с хештегом #RIPNascimento.
Семья спортсмена пока не комментировала трагедию. UFC пообещала оказать поддержку близким.
В 2025 году в UFC уже был случай смерти бойца от сердечного приступа. Также в июне 2026 года организация усилила медицинский контроль за спортсменами. Кроме того, слухи о гибели чемпиона UFC Хамзата Чимаева в ДТП оказались фейком.
Наташа Уорд умерла в 21 год.
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