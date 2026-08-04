Три грандиозных астрономических события ждут нижегородцев 12 августа

Третье событие — пик метеорного потока Персеиды. Земля проходит через шлейф частиц, оставленных кометой Свифта — Туттля. Врезаясь в атмосферу на скорости более 50 км/с, они сгорают, оставляя за собой яркие светящиеся следы. Лучшее время для наблюдения — с полуночи до 4−5 утра. По прогнозам экспертов можно будет увидеть до 100 метеоров в час.