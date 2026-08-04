Три грандиозных астрономических события ждут нижегородцев 12 августа

Сразу три астрономических события произойдут в небе 12 августа. Все желающие смогут увидеть полное солнечное затмение, парад планет и пик метеорного потока Персеиды, сообщает пресс-служба НГПУ им. К. Минина.
По словам декана физико-технологического факультета Мининского университета, нижегородского ученого-астронома Николая Лапина, начнется затмение в 18:34, максимальной стадии достигнет в 20:46, а закончится в 22:58. Полоса полной фазы пройдет через северо-восток Таймыра в России. Частные фазы смогут наблюдать жители Мурманска и Архангельска — там Луна закроет до 80% солнечного диска.
В Нижнем Новгороде этого явления жители не застанут, потому что Солнце к моменту явления уже опустится за горизонт. Так, геометрия захода не позволит увидеть даже частные фазы.
В этот же день на предрассветном небе выстроятся в одну линию сразу пять планет — Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн. Они будут видны как невооруженным глазом, так и в бинокль.
Третье событие — пик метеорного потока Персеиды. Земля проходит через шлейф частиц, оставленных кометой Свифта — Туттля. Врезаясь в атмосферу на скорости более 50 км/с, они сгорают, оставляя за собой яркие светящиеся следы. Лучшее время для наблюдения — с полуночи до 4−5 утра. По прогнозам экспертов можно будет увидеть до 100 метеоров в час.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщали, что в августе произойдет рекордное за год число астрономических событий.