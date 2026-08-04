В городах Красноярского края частный сектор переводят на экологичное отопление по проекту «Чистый воздух»

В южной столице края проект реализуется с 2024 года. В частном секторе Минусинска и поселка Зеленый Бор котлы установили уже в 684 домах, а благодаря экономии средств объемы работ в этом году увеличат почти до тысячи домовладений. За первые два года программы уровень загрязнения атмосферного воздуха в Минусинске снизился с категории «очень высокий» до «высокого», а выбросы сократились почти на 1,46 тыс. тонн в год.