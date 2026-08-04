В городах Красноярского края частный сектор переводят на экологичное отопление по проекту «Чистый воздух»

В городах Красноярского края продолжается экологическая модернизация частного сектора. В рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экологическое благополучие» в Красноярске, Минусинске, Ачинске и Лесосибирске специалисты устанавливают современные автоматические твердотопливные котлы.
Как отмечает первый заместитель министра экологии Красноярского края Юлия Гуменюк, большой вклад в загрязнение воздуха вносят именно частные домовладения.
«Основные загрязняющие вещества — бенз (а)пирен, взвешенные частицы и угарный газ — поступают в воздух из-за неправильной технологии сжигания угля. Наши замеры показывают кардинальную разницу: выбросы бенз (а)пирена при использовании автоматических котлов в сто раз меньше, чем при ручной подаче угля», — подчеркнула Юлия Гуменюк.
Жители уже протестировали оборудование и оставляют положительные отзывы. Раньше зимой при сильных морозах топить приходилось по три раза в день, во дворах выпадал черный снег, а от угля оставались грязь, сажа и зола. С новым оборудованием тепло регулируется автоматически, в домах чисто, а топливо загружать нужно гораздо реже.
Эффективность новых котлов обеспечивает порционная подача топлива. Оно полностью сгорает при высоких температурах, что минимизирует вредные выбросы. Оборудование отличается коэффициентом полезного действия до 84%.
В южной столице края проект реализуется с 2024 года. В частном секторе Минусинска и поселка Зеленый Бор котлы установили уже в 684 домах, а благодаря экономии средств объемы работ в этом году увеличат почти до тысячи домовладений. За первые два года программы уровень загрязнения атмосферного воздуха в Минусинске снизился с категории «очень высокий» до «высокого», а выбросы сократились почти на 1,46 тыс. тонн в год.
В Ачинске новые котлы установили в 86 частных домах. Еще 105 домовладений ждут монтажа — работы там завершатся до начала отопительного сезона.
В Лесосибирске участниками проекта стали 105 семей, а за счет экономии средств число домовладений в этом году превысит 300. Поскольку в городе широко используют древесное топливо, красноярские производители разработали для таких территорий специальные котлы, которые работают как на угле, так и на пеллетах.
В Красноярске до конца года современное отопительное оборудование установят как минимум в 304 домовладениях, на что из краевого бюджета выделено более 256 млн рублей. За время действия программы с 2022 года на экологичные виды отопления перешли уже более 3,7 тысячи частных домов краевого центра. Сейчас специалисты приступили к более сложным объектам.
«В предыдущие годы мы устанавливали котлы на объектах, которые полностью соответствовали всем техническим требованиям. Сейчас пришла очередь более сложных домов, где нужно тщательно проверять каждую котельную на соответствие нормам пожарной безопасности. Минимальные размеры помещения для котлов мощностью 10−12 кВт — 2,1 метра в длину, 1,4 метра в ширину и 2,2 метра в высоту. Кроме того, программа ориентирована на льготные категории жителей, поэтому общая отапливаемая площадь дома не должна превышать 200 квадратных метров», — пояснил министр экологии Красноярского края Владимир Часовитин.
Установка оборудования включает подготовку помещения, проектирование, монтаж и тестирование системы полностью за счет государства. Сбор заявок на бесплатную замену котлов и формирование списков на следующий год продолжается.
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