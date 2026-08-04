Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сотни людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 4 августа

Энергетики перечислили адреса, где в Ростове во вторник не будет света.

Источник: Комсомольская правда

Отключения света в Ростове на 4 августа затронут десятки улиц и сотни жителей. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Уточнили, где во вторник не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

— улица Портовая, 481−495;

— улица Судостроительная, 18−48 и 25−31;

— улица Войкова, 71−95, 99−101 и 48−52;

— улица Благодатная, 22−42 и 19−49;

— переулок Вагайский, 27−39 и 24−38;

— улица Вольская, 2−28 и 1−11;

— улица Выборгская, 68;

— улица Говорова, 1−61 и 2−66;

— переулок Дивный, 1−13 и 2−8;

— переулок Еланский, 23−27;

— улица Заветинская, 1−33 и 2−38;

— переулок Кислородный, 21−23 и 4−6;

— улица Красносельская, 67−69, 78;

— улица Лесопарковая, 45−63;

— улица Мадояна, 58−92 и 81−135;

— улица Разина, 47−63, 78, 108−136.

С 9:00 до 15:00 свет отключат в домах:

— переулок Нахичеванский, 75−89;

— улица Журавлева, 160−178;

— улица Катаева, 316−356 и 357−403;

— переулок Крепостной, 153−171 и 142−162;

— улица Варфоломеева, 273−311 и 314−350;

— улица Черепахина, 313−361 и 286−328;

— улица Текучева, 191, 199А, 302−340;

— проспект Театральный, 123;

— улица Черепахина, 363;

— переулок Крепостной, 183;

— улица Нансена, 160, 150.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.