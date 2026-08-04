Сотни людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 4 августа

Отключения света в Ростове на 4 августа затронут десятки улиц и сотни жителей. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Уточнили, где во вторник не будет света.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
— улица Портовая, 481−495;
— улица Судостроительная, 18−48 и 25−31;
— улица Войкова, 71−95, 99−101 и 48−52;
— улица Благодатная, 22−42 и 19−49;
— переулок Вагайский, 27−39 и 24−38;
— улица Вольская, 2−28 и 1−11;
— улица Выборгская, 68;
— улица Говорова, 1−61 и 2−66;
— переулок Дивный, 1−13 и 2−8;
— переулок Еланский, 23−27;
— улица Заветинская, 1−33 и 2−38;
— переулок Кислородный, 21−23 и 4−6;
— улица Красносельская, 67−69, 78;
— улица Лесопарковая, 45−63;
— улица Мадояна, 58−92 и 81−135;
— улица Разина, 47−63, 78, 108−136.
С 9:00 до 15:00 свет отключат в домах:
— переулок Нахичеванский, 75−89;
— улица Журавлева, 160−178;
— улица Катаева, 316−356 и 357−403;
— переулок Крепостной, 153−171 и 142−162;
— улица Варфоломеева, 273−311 и 314−350;
— улица Черепахина, 313−361 и 286−328;
— улица Текучева, 191, 199А, 302−340;
— проспект Театральный, 123;
— улица Черепахина, 363;
— переулок Крепостной, 183;
— улица Нансена, 160, 150.
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