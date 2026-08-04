Стартовал приём работ на конкурс «Хабаровск: город в объективе фотохудожника»

В Хабаровске начался прием заявок и работ на конкурс «Хабаровск: город в объективе фотохудожника — 2026». Он продлится до 25 сентября. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», участвовать могут как профессионалы, так и начинающие любители фотографии.
После приема заявок стартует второй этап конкурса. С 28 сентября по 2 октября конкурсная комиссия отберет 40 лучших работ. Эксперты оценят выразительность сюжета, задумку композиции, качество исполнения, индивидуальный стиль автора и использование программной обработки изображения.
— Цель конкурса — раскрыть творческий потенциал хабаровских фотографов, поддержать талантливых авторов и создать пространство для профессионального обмена идеями и опытом, — отметили в пресс-службе администрации Хабаровска.
Оформление лучших кадров состоится с 5 по 16 октября. В это же время авторы получат уведомления о допуске или недопуске в финал. Итоги конкурса подведут в ноябре. Победители удостоятся почетными грамотами и призами.