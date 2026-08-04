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Стартовал приём работ на конкурс «Хабаровск: город в объективе фотохудожника»

Желающие могут подать заявку до 25 сентября.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске начался прием заявок и работ на конкурс «Хабаровск: город в объективе фотохудожника — 2026». Он продлится до 25 сентября. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», участвовать могут как профессионалы, так и начинающие любители фотографии.

После приема заявок стартует второй этап конкурса. С 28 сентября по 2 октября конкурсная комиссия отберет 40 лучших работ. Эксперты оценят выразительность сюжета, задумку композиции, качество исполнения, индивидуальный стиль автора и использование программной обработки изображения.

— Цель конкурса — раскрыть творческий потенциал хабаровских фотографов, поддержать талантливых авторов и создать пространство для профессионального обмена идеями и опытом, — отметили в пресс-службе администрации Хабаровска.

Оформление лучших кадров состоится с 5 по 16 октября. В это же время авторы получат уведомления о допуске или недопуске в финал. Итоги конкурса подведут в ноябре. Победители удостоятся почетными грамотами и призами.