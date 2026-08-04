Стартовал приём работ на конкурс «Хабаровск: город в объективе фотохудожника»

В Хабаровске начался прием заявок и работ на конкурс «Хабаровск: город в объективе фотохудожника — 2026». Он продлится до 25 сентября. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», участвовать могут как профессионалы, так и начинающие любители фотографии.