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Почему в Омске нет холодной воды в августе 2026 года?

График отключения холодной воды в Омске: август-2026.

Источник: Magnific

В августе Омск вновь столкнулся с масштабными отключениями подачи воды из‑за ремонта на водопроводе. Корреспондент omsk.aif.ru выяснил, где именно перекрыли воду, как долго продлятся неудобства и какие меры приняли для поддержки жителей.

Почему нет воды 4 августа?

С 00:00 до 23:55 4 августа специалисты «Омского водоканала» ведут ремонтные работы на водопроводе по адресу ул. Окружная дорога, 11. Это вынужденная мера: чтобы не допустить аварий в будущем, сейчас нужно устранить неполадки на ключевом участке сети.

В зоне отключения — сразу несколько локаций:

ул. Полевая, 5, 6, 7;

пос. Волжский;

пос. Осташково;

ул. 5‑я Кордная, 65в;

ул. Окружная дорога, 13, 13А, 13Б, 13 В, 15, 17;

ул. 3‑я Молодёжная, 12, 14, 14а, 15, 17, 18, 18/2, 20, 71к1, 79к1;

ул. Барабинская, 1а, 6а, 19а, 20 В, 20к.83, 20к.40, 40/1, 44, 44к1, 44к2, 44к4.

Всего без холодной воды остались 31 административное здание и 3 многоквартирных дома, а также частные и многоквартирные дома в посёлках и на городских улицах.

Чтобы минимизировать дискомфорт, в пос. Волжский с 10:00 и до окончания работ дежурит машина с питьевой водой.

Почему 6 августа нет холодной воды на Левобережье?

Во второй половине первой августовской недели омичей ждёт ещё один этап ремонтных работ. 6 августа с 10:00 до 19:00 специалисты водоканала будут устранять неполадки на водопроводе по ул. Ватутина, 21.

На этот раз отключение затронет более локальную территорию, но тоже затронет немало горожан. Холодной воды не будет по адресам:

ул. Ватутина, 15, 15а, 17, 21к1, 23, 25;

ул. Новороссийская, 4, 4к2, 6, 6а;

бул. Архитекторов, 14а, 16.

Это плановые работы: их проводят, чтобы не допустить аварийных ситуаций в будущем и поддерживать сети в исправном состоянии. Коммунальщики просят жителей этих улиц заранее сделать запас воды и учитывать временные неудобства при планировании бытовых дел.