Почему в Омске нет холодной воды в августе 2026 года?

С 00:00 до 23:55 4 августа специалисты «Омского водоканала» ведут ремонтные работы на водопроводе по адресу ул. Окружная дорога, 11. Это вынужденная мера: чтобы не допустить аварий в будущем, сейчас нужно устранить неполадки на ключевом участке сети.