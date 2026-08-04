Почему в Омске нет холодной воды в августе 2026 года?

В августе Омск вновь столкнулся с масштабными отключениями подачи воды из‑за ремонта на водопроводе. Корреспондент omsk.aif.ru выяснил, где именно перекрыли воду, как долго продлятся неудобства и какие меры приняли для поддержки жителей.
Почему нет воды 4 августа?
С 00:00 до 23:55 4 августа специалисты «Омского водоканала» ведут ремонтные работы на водопроводе по адресу ул. Окружная дорога, 11. Это вынужденная мера: чтобы не допустить аварий в будущем, сейчас нужно устранить неполадки на ключевом участке сети.
В зоне отключения — сразу несколько локаций:
ул. Полевая, 5, 6, 7;
пос. Волжский;
пос. Осташково;
ул. 5‑я Кордная, 65в;
ул. Окружная дорога, 13, 13А, 13Б, 13 В, 15, 17;
ул. 3‑я Молодёжная, 12, 14, 14а, 15, 17, 18, 18/2, 20, 71к1, 79к1;
ул. Барабинская, 1а, 6а, 19а, 20 В, 20к.83, 20к.40, 40/1, 44, 44к1, 44к2, 44к4.
Всего без холодной воды остались 31 административное здание и 3 многоквартирных дома, а также частные и многоквартирные дома в посёлках и на городских улицах.
Чтобы минимизировать дискомфорт, в пос. Волжский с 10:00 и до окончания работ дежурит машина с питьевой водой.
Почему 6 августа нет холодной воды на Левобережье?
Во второй половине первой августовской недели омичей ждёт ещё один этап ремонтных работ. 6 августа с 10:00 до 19:00 специалисты водоканала будут устранять неполадки на водопроводе по ул. Ватутина, 21.
На этот раз отключение затронет более локальную территорию, но тоже затронет немало горожан. Холодной воды не будет по адресам:
ул. Ватутина, 15, 15а, 17, 21к1, 23, 25;
ул. Новороссийская, 4, 4к2, 6, 6а;
бул. Архитекторов, 14а, 16.
Это плановые работы: их проводят, чтобы не допустить аварийных ситуаций в будущем и поддерживать сети в исправном состоянии. Коммунальщики просят жителей этих улиц заранее сделать запас воды и учитывать временные неудобства при планировании бытовых дел.