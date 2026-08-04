В Калининградскую область не пустили 27 тонн китайской курятины

В Калининградском порту задержали 27 тонн курятины из Китая. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре.
«В ходе контроля выявлено несоответствие дат выработки продукции, указанных в ветеринарном сертификате, на маркировочной этикетке короба и на внутренней этикетке. Данные факты являются нарушением требований, предъявляемых к товарам, подлежащим ветеринарному контролю», — говорится в сообщении надзорной службы.
Образцы продукции направили на исследование в специальную лабораторию. До получения результатов анализов мясо будет находиться на складе временного хранения.
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