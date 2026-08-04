61-летнего жителя Перми приговорили к году принудительных работ за обнал

Как установило следствие, пермяк попросил свою сестру оформить банковскую карту на ее имя, объяснив это наличием долгов по исполнительным производствам и необходимостью получать на нее зарплату. Позже по просьбе знакомого и за денежное вознаграждение он использовал эту карту для снятия наличных, поступавших на счет от имени якобы одной из организаций.