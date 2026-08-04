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Около 40 БПЛА сбили в девяти районах Ростовской области в ночь на 4 августа

По северу Ростовской области отразили воздушную атаку.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 4 августа в северных районах Ростовской области отразили атаку беспилотников. Около 40 дронов уничтожили в девяти районах. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Известно, что беспилотники сбили в Чертковском, Миллеровском, Шолоховском, Боковском, Верхнедонском, Каменском, Кашарском, Милютинском, Тарасовском районах.

— Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться, — сказано в сообщении.

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