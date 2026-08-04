В Красноярске начали действовать новые штрафы для пользователей самокатов

С 1 августа в Красноярском крае начали действовать новые штрафы для владельцев и пользователей средств индивидуальной мобильности. Изменения внесли в краевой закон об административных правонарушениях, сообщили в мэрии Красноярска. За использование самокатов и других СИМ в местах, где это запрещено, предусмотрен штраф от двух до четырех тысяч рублей. Операторов прокатных самокатов могут оштрафовать на 20 тысяч рублей за размещение техники вне установленных мест. Также ответственность предусмотрена за превышение скорости на личном средстве индивидуальной мобильности. В этом случае штраф составит от 1 до 3 тысяч рублей. Ознакомиться со всеми новшествами можно в статье 5.1 закона Красноярского края «Об административных правонарушениях». Сообщить о подобных нарушениях горожане могут через виртуальную приемную на сайте администрации Красноярска или через сервис «Решаем вместе». Напомним, что в Красноярске с начала года произошло более 470 ДТП с электросамокатами и другими СИМ.