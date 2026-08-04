В российских школах предлагают увеличить количество часов изучения родного языка

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Количество часов углубленного изучения родного языка в школах надо увеличить в национальных республиках России.
Такое мнение высказал ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб: «Считаю, что надо ввести больше часов курса углубленного изучения родного языка с 1 по 11 класс. Это родной язык наших национальных республик».
По его словам, такое решение должны принять региональные законодательные органы.
На сегодняшний день в 64 регионах РФ на уроках родного языка изучается 76 языков. В этом году у первоклассников сократилось количество часов по предметам «Родной язык» и «Родная литература» в связи с корректировкой нормативов нагрузки.