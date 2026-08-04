В Верхней Пышме юношу лишили водительских прав из-за психического заболевания

В Верхней Пышме суд лишил водительских прав юношу из села Позарихи Каменского района. Молодой человек состоит на учете у врача-нарколога в «Верхнепышминской центральной городской клинической больницы имени П. Д. Бородина».
— У него диагностировано психическое заболевание, наличие которого препятствует возможности управления транспортом. Вместе с тем, в 2014 году юноше выдано водительское удостоверение на право управления транспортными средствами категории «В», «В1», «С», «С1», — пояснили в пресс-службе свердловской прокуратуры.
Отмечается, что управлять транспортом при данном заболевании может быть опасно не только для самого водителя, но и для окружающих.
В связи с этим прокуратура подала иск в суд с требованием прекратить действие водительских прав молодого человека и обязать его сдать удостоверение в отдел Госавтоинспекции.
Запрос ведомства был полностью удовлетворен. Прокуратура проконтролирует исполнение решения суда.