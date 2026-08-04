Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Верхней Пышме юношу лишили водительских прав из-за психического заболевания

Прокуратура через суд лишила уральца водительских прав.

Источник: Комсомольская правда

В Верхней Пышме суд лишил водительских прав юношу из села Позарихи Каменского района. Молодой человек состоит на учете у врача-нарколога в «Верхнепышминской центральной городской клинической больницы имени П. Д. Бородина».

— У него диагностировано психическое заболевание, наличие которого препятствует возможности управления транспортом. Вместе с тем, в 2014 году юноше выдано водительское удостоверение на право управления транспортными средствами категории «В», «В1», «С», «С1», — пояснили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Отмечается, что управлять транспортом при данном заболевании может быть опасно не только для самого водителя, но и для окружающих.

В связи с этим прокуратура подала иск в суд с требованием прекратить действие водительских прав молодого человека и обязать его сдать удостоверение в отдел Госавтоинспекции.

Запрос ведомства был полностью удовлетворен. Прокуратура проконтролирует исполнение решения суда.