Минчанин получил более года тюрьмы за кошелек, который он поднял с пола в аптеке

Фигурантом уголовного дела стал 39-летний минчанин. Днем мужчина зашел в аптеку на улице Лейтенанта Кижеватова и увидел на полу кошелек. Незаметно он поднял портмоне с пола и вышел с ним на улицу. Изучив содержимое кошелька, мужчина вернулся в аптеку и отдал портмоне провизору. В кошельке остались банковские карты и документы, наличность фигурант забрал. Ущерб составил 150 белорусских рублей.