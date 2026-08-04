Минчанин получил более года тюрьмы за кошелек, который он поднял с пола в аптеке

Житель Минска получил судимость за кошелек, который он нашел в аптеке. Подробности в прокуратуре Октябрьского района рассказали агентству «Минск-Новости».
Фигурантом уголовного дела стал 39-летний минчанин. Днем мужчина зашел в аптеку на улице Лейтенанта Кижеватова и увидел на полу кошелек. Незаметно он поднял портмоне с пола и вышел с ним на улицу. Изучив содержимое кошелька, мужчина вернулся в аптеку и отдал портмоне провизору. В кошельке остались банковские карты и документы, наличность фигурант забрал. Ущерб составил 150 белорусских рублей.
Вскоре правоохранители установили личность вора. Выяснилось, что мужчина разведен, нигде официально не работает, ранее дважды был судим, в том числе за кражу.
Суд признал его виновным в тайном похищении имущества (ч.2 ст. 205 Уголовного кодекса Беларуси) и приговорил к 1 году и 3 месяцам заключения в исправительной колонии в условиях общего режима. Также он будет проходить принудительное лечение от хронического алкоголизма и наркомании.
А еще мы рассказывали, что гость заведения заявил на бармена, который вернул ему вещи.