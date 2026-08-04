Обнаружены два новых вида моллюсков с необычными названиями

Как показали недавние исследования международного коллектива, в Индии обитает специфическая малакофауна. Крупные пресноводные «двустворки» субконтинента являются близкими родственниками африканских видов, другая генетически связанная с ними группа наяд обитает в водоемах Мьянмы. Генетические данные были подкреплены палеореконструкциями глобального переселения моллюсков, которое происходило при дрейфе тектонических плит миллионы лет назад. Индия, как и Бирманская микроплита, была частью древнего континента Гондвана и пристыковалась к Евразии около 50 млн лет назад.