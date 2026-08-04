Певицу Жанну Агузарову заметили на отдыхе в загородном отеле с 22-летним другом

— Я была шокирована, слышала о том, что она затворница и не выходит из дома, было большой неожиданностью встретить ее здесь. Жанна была вежлива с персоналом, но от фотографий отказывалась. Отдыхала три дня, посещала сауну и бассейн, возможно, пользовалась еще какими-то оздоровительными услугами, — рассказала изданию одна из посетительниц.