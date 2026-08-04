Мэр Хабаровска Сергей Кравчук ввел режим повышенной готовности в связи с подъемом уровня воды в Амуре. Мера связана с прогнозом гидрологов: к 5−8 августа 2026 года уровень воды может достичь отметки 430−450 см. Сегодня уровень Амура у Хабаровска — 417 см, за сутки вода прибыла на 6 см. Режим повышенной готовности введен для оперативного реагирования на возможный паводок. В действие вводится дорожная карта выполнения мероприятий по защите населения и территории города. Документ, утверждённый в 2021 году, предусматривает комплекс мер на случай значительного подъёма воды, сообщань пресс-служба администрации Хабаровска.