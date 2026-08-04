Мэр Хабаровска Сергей Кравчук ввел режим повышенной готовности в связи с подъемом уровня воды в Амуре. Мера связана с прогнозом гидрологов: к 5−8 августа 2026 года уровень воды может достичь отметки 430−450 см. Сегодня уровень Амура у Хабаровска — 417 см, за сутки вода прибыла на 6 см. Режим повышенной готовности введен для оперативного реагирования на возможный паводок. В действие вводится дорожная карта выполнения мероприятий по защите населения и территории города. Документ, утверждённый в 2021 году, предусматривает комплекс мер на случай значительного подъёма воды, сообщань пресс-служба администрации Хабаровска.
«Ситуация на Амуре, хоть и не критическая, требует пристального внимания и заблаговременных мер. Режим повышенной готовности позволит нам быстро и слаженно реагировать, если уровень воды продолжит расти. Мы уже запустили все необходимые механизмы: от оперативных групп до резервных насосов. Дорожная карта, утверждённая ещё в 2021 году, сегодня работает на защиту Хабаровска», — прокомментировал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
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Для минимизации рисков и защиты жителей города предусмотрен широкий спектр действий, среди которых приведение в готовность сил системы предупреждения ЧС, формирование оперативных групп; при необходимости — введение круглосуточного дежурства руководителей и специалистов.
Особое внимание уделено конкретным участкам, где риск подтопления наиболее высок. При достижении уровня воды в 430 см начнётся реализация адресных мер. Управление по делам ГО и ЧС администрации города обеспечит выдачу насосного оборудования из городского резерва.
МУП «Южное» организует установку насосных установок и мотопомп в районах улиц Вилюйской, Прибрежной и Архаринской, а также создаст насыпные защитные сооружения. Кроме того, предприятие будет готово приступить к откачке воды.
МУП «Водоканал» займётся монтажом пневматического запорного устройства и подготовкой оборудования для насосов.
МКУ «Центр проведения спасательных работ» выдаст необходимое оборудование из резерва — насосные установки, мотопомпы и комплектующие к ним.
Опыт наводнений учтен. Хабаровск перешёл в режим ожидания большой воды.
Сергей Кравчук поручил провести учения по организации противопаводковых мероприятий.
Все мероприятия направлены на предупреждение чрезвычайной ситуации, снижение возможного ущерба и обеспечение безопасности жителей Хабаровска.
Владельцев дачных участков на левом берегу Амура просят по возможности вывезти урожай и следовать рекомендациям сотрудников управления ГОЧС. Уже скорректированы площадки для пассажиров речного транспорта, информация об этом публикуется в аккаунтах администрации Хабаровска в социальных сетях и на сайте. Также оперативную информацию можно уточнить у диспетчера по телефону 8−924−310−61−39.