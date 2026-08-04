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Житель Николаевского района избил знакомого за оскорбления в адрес женщины

В полицию Николаевского района поступило сообщение из медучреждения о пациенте с травмами головы. 47-летний мужчина попал в реанимацию после оказания экстренной помощи. Полиция задержала 22-летнего подозреваемого, ранее судимого за кражи и угон. Он рассказал, что выпивал в общежитии в компании приятелей. Потерпевший оскорбил его знакомую, и задержанный избил его по голове руками и ногами. Возбуждено.

В полицию Николаевского района поступило сообщение из медучреждения о пациенте с травмами головы. 47-летний мужчина попал в реанимацию после оказания экстренной помощи. Полиция задержала 22-летнего подозреваемого, ранее судимого за кражи и угон. Он рассказал, что выпивал в общежитии в компании приятелей. Потерпевший оскорбил его знакомую, и задержанный избил его по голове руками и ногами. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу.