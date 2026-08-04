Медвежья волна: в Хабаровском крае снова растёт число опасных встреч с хищниками

Уже через несколько дней напряжённость выросла в селе Анинские Минеральные Воды Ульчского округа. Сначала медведь проник в нежилую часть двухквартирного дома, проигнорировав все попытки его отпугнуть. На следующие сутки ситуация стала критической. Тот же или другой хищник выломал входную дверь и ворвался в местный магазин. Чтобы не подвергать риску жителей, профильные службы приняли решение изъять особь из природной среды.