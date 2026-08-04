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Гинцбург сообщил, когда в России появится вакцина от рака мочевого пузыря

Гинцбург: через год в РФ могут зарегистрировать вакцину от рака мочевого пузыря.

Источник: Комсомольская правда

Вакцина «Имурон-ВАК» от рака мочевого пузыря может быть зарегистрирована в России через год. Об этом в интервью ТАСС сообщил научный руководитель НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.

Ученый отметил, что вакцина уже существует, но она не зарегистрирована.

«Я думаю, что мы здесь в течение года, полугода, надеюсь, выйдем на возможность регистрации препарата против этого заболевания», — сказал он.

Гинцбург отметил, что препарат разрабатывается совместно с Башкирским Федеральным медицинским университетом и первым Московским государственным медицинским университетом имени И. М. Сеченова.

Накануне Александр Гинцбург сообщил, что в России намерены создать вакцины еще от трех видов рака: от рака мочевого пузыря, мелкоклеточного рака легких и колоректального рака.

Также стало известно, что в России разработали способ доставки противоопухолевого препарата, который показал отличные результаты. Он оказался в 10 раз эффективнее обычной химиотерапии.