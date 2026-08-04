Гинцбург сообщил, когда в России появится вакцина от рака мочевого пузыря

Вакцина «Имурон-ВАК» от рака мочевого пузыря может быть зарегистрирована в России через год. Об этом в интервью ТАСС сообщил научный руководитель НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.
Ученый отметил, что вакцина уже существует, но она не зарегистрирована.
«Я думаю, что мы здесь в течение года, полугода, надеюсь, выйдем на возможность регистрации препарата против этого заболевания», — сказал он.
Гинцбург отметил, что препарат разрабатывается совместно с Башкирским Федеральным медицинским университетом и первым Московским государственным медицинским университетом имени И. М. Сеченова.
Накануне Александр Гинцбург сообщил, что в России намерены создать вакцины еще от трех видов рака: от рака мочевого пузыря, мелкоклеточного рака легких и колоректального рака.
Также стало известно, что в России разработали способ доставки противоопухолевого препарата, который показал отличные результаты. Он оказался в 10 раз эффективнее обычной химиотерапии.