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Омичку задержали в Бурятии за сбор чая, который продается в магазинах

Жительницу Омской области задержали на территории особо охраняемой природной территории регионального значения природный парк «Шумак» в Окинском районе Бурятии за незаконный сбор краснокнижного растения. Как сообщили в понедельник, 3 августа 2026 года, в «Бурприроде», омичка успела собрать 200 граммов рододендрона Адамса.

Источник: Unsplash

Как отметили в ведомстве, рододендрон Адамса (бур. «Сагаан дали» — «белое крыло») занесен в Красную книгу Республики Бурятия со статусом «находящийся в состоянии, близком к угрожаемому».

«При заготовке сырья сборщики обрывают молодые побеги текущего года вместе с листьями. Часто при этом повреждаются ветки с уже заложенными цветочными почками или семенными коробочками. Это уничтожает банк семян растения и лишает популяцию возможности естественного возобновления. Рододендроны выполняют функцию закрепителей каменистых склонов. Их исчезновение ведет к эрозии почв и разрушению уникальных горных экосистем», — пояснили в «Бурприроде».

В отношении омички составлен протокол, теперь ей грозит штраф — для граждан он составляет от 1,5 до 1,5 тысячи рублей.

В ведомстве добавили, что собирать краснокнижные растения запрещено не только на особо охраняемых природных территориях, но и за их пределами.

Добавим, что из листьев и побегов рододендрона Адамса делают довольно известный, по мнению автора, чай «Саган Дайля». Этот чай продается в открытом доступе.