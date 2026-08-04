Омичку задержали в Бурятии за сбор чая, который продается в магазинах

Как отметили в ведомстве, рододендрон Адамса (бур. «Сагаан дали» — «белое крыло») занесен в Красную книгу Республики Бурятия со статусом «находящийся в состоянии, близком к угрожаемому».
«При заготовке сырья сборщики обрывают молодые побеги текущего года вместе с листьями. Часто при этом повреждаются ветки с уже заложенными цветочными почками или семенными коробочками. Это уничтожает банк семян растения и лишает популяцию возможности естественного возобновления. Рододендроны выполняют функцию закрепителей каменистых склонов. Их исчезновение ведет к эрозии почв и разрушению уникальных горных экосистем», — пояснили в «Бурприроде».
В отношении омички составлен протокол, теперь ей грозит штраф — для граждан он составляет от 1,5 до 1,5 тысячи рублей.
В ведомстве добавили, что собирать краснокнижные растения запрещено не только на особо охраняемых природных территориях, но и за их пределами.
Добавим, что из листьев и побегов рододендрона Адамса делают довольно известный, по мнению автора, чай «Саган Дайля». Этот чай продается в открытом доступе.