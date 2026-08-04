Омичку задержали в Бурятии за сбор чая, который продается в магазинах

«При заготовке сырья сборщики обрывают молодые побеги текущего года вместе с листьями. Часто при этом повреждаются ветки с уже заложенными цветочными почками или семенными коробочками. Это уничтожает банк семян растения и лишает популяцию возможности естественного возобновления. Рододендроны выполняют функцию закрепителей каменистых склонов. Их исчезновение ведет к эрозии почв и разрушению уникальных горных экосистем», — пояснили в «Бурприроде».