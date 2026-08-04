Певица Наташа Королева пожаловалась на травлю ее семьи в соцсетях

— Я умею держать удар и держу его периодически. Когда случается подобная ситуация, просто думаю: «Это все ерунда! Подумаешь, кто-то, мне неизвестный, написал что-то обо мне! Ну и пусть пишет. Главное, чтобы я и мои близкие были здоровы. Вот это самое важное в жизни», — подчеркнула Королева.