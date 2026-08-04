Хабаровский край привлекает кадры по госпрограмме

Инициатива реализуется с 2015 года и с 2025 года включена в национальный проект «Кадры». Как сообщил первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения правительства края Григорий Солодянкин, на текущий момент специалисты из других регионов уже работают на 20 предприятиях региона. Программа остаётся востребованной как среди давних участников, так и среди новых организаций.