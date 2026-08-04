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Два крупных города Казахстана накроют неблагоприятные метеоусловия — предупреждение синоптиков

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) сегодня надвигаются на два крупных города Казахстана. Речь — об Актобе и Атырау. В связи с этим жителям этих городов рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Об этом горожан предупредили специалисты РГП «Казгидромет».

«4 августа 2026 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Актобе, Атырау», — следует из информации, опубликованной на сайте гидрометцентра.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) — это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Ранее синоптики предупредили, что экстремальная погода надвигается на Казахстан, и назвали опасные регионы.