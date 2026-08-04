Молодой бесправник на «Приоре» устроил смертельное ДТП под Красноярском

Удар был такой силы, что люди оказались заблокированы в искореженном салоне «Лады». Прибывшие на место спасатели с помощью гидравлического аварийного инструмента извлекли из автомобиля двух человек. От полученных травм 41-летняя пассажирка скончалась на месте до приезда скорой помощи, а пострадавшего водителя госпитализировали.