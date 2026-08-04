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Молодой бесправник на «Приоре» устроил смертельное ДТП под Красноярском

На автодороге Березовка — Маганск в результате столкновения двух автомобилей погибла женщина, сообщили в ГАИ Красноярского края.

На автодороге Березовка — Маганск в результате столкновения двух автомобилей погибла женщина, сообщили в ГАИ Красноярского края.

ДТП случилось 3 августа днем. По предварительной информации, спровоцировал его 20-летний водитель Lada Priora, не имеющий прав. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с Mitsubishi Pajero под управлением 62-летнего водителя. Затем отечественная легковушка съехала в кювет слева по ходу движения.

Удар был такой силы, что люди оказались заблокированы в искореженном салоне «Лады». Прибывшие на место спасатели с помощью гидравлического аварийного инструмента извлекли из автомобиля двух человек. От полученных травм 41-летняя пассажирка скончалась на месте до приезда скорой помощи, а пострадавшего водителя госпитализировали.

В отношении водителя «Лады» возбудили несколько административных дел: за езду без прав (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ), без полиса ОСАГО (ч. 3 ст. 12.37 КоАП РФ) и непристегнутый ремень безопасности (ст. 12.6 КоАП РФ).

В настоящее время по факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

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