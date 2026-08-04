«По графику»: на Назаровской ГРЭС продолжается экологическая модернизация

Центральный пылезавод — один из ключевых объектов ГРЭС, обеспечивает приготовление угольной пыли для котлов крупнейшего на станции энергоблока № 7. Существующая система газоочистки была введена в эксплуатацию несколько десятилетий назад и сегодня требует современного обновления. В рамках первого этапа запланированы работы на одной технологической нитке из пяти. Специалисты заменят основное оборудование системы обеспыливания, обновят элементы мокрой газоочистки и трубопроводы. После завершения работ будет проведена оценка эффективности технических решений и определены сроки модернизации остальных ниток оборудования.