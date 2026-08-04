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Известный в Омске меценат Сергей Козубенко остается под стражей

Бизнесмен проходит по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Источник: Magnific

Краснодарский краевой суд оставил в силе меру пресечения в виде заключения под стражу для омского предпринимателя и известного мецената Сергея Козубенко.

Изначально Центральный районный суд Сочи постановил заключить бизнесмена под стражу по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, совершённом организованной группой. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до десяти лет лишения свободы.

Защита предпринимателя подала апелляционную жалобу, рассчитывая добиться смягчения меры пресечения. Первое заседание в Краснодарском краевом суде даже пришлось перенести, однако в итоге суд оставил решение без изменений. Теперь мера пресечения остаётся в силе до дальнейшего развития процесса.

Отметим, что Сергей Козубенко зарегистрирован как индивидуальный предприниматель в Омске и связан с рядом крупных компаний, в их числе «АМС‑Инвест», мясоперерабатывающий завод «Рублёвский» и одноимённый торговый дом.

На личные средства предпринимателя в Омске появились Аллея олимпийцев, Аллея олимпийских клёнов, памятник Петру Великому и бюст легендарного самбиста Александра Пушницы.

Ранее мы писали о том, что экс-руководителей омской ИК-6 осудили за превышение полномочий.