Известный в Омске меценат Сергей Козубенко остается под стражей

Краснодарский краевой суд оставил в силе меру пресечения в виде заключения под стражу для омского предпринимателя и известного мецената Сергея Козубенко.
Изначально Центральный районный суд Сочи постановил заключить бизнесмена под стражу по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, совершённом организованной группой. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до десяти лет лишения свободы.
Защита предпринимателя подала апелляционную жалобу, рассчитывая добиться смягчения меры пресечения. Первое заседание в Краснодарском краевом суде даже пришлось перенести, однако в итоге суд оставил решение без изменений. Теперь мера пресечения остаётся в силе до дальнейшего развития процесса.
Отметим, что Сергей Козубенко зарегистрирован как индивидуальный предприниматель в Омске и связан с рядом крупных компаний, в их числе «АМС‑Инвест», мясоперерабатывающий завод «Рублёвский» и одноимённый торговый дом.
На личные средства предпринимателя в Омске появились Аллея олимпийцев, Аллея олимпийских клёнов, памятник Петру Великому и бюст легендарного самбиста Александра Пушницы.
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