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В Красноярске появится новый мурал с юристом Петром Красиковым

Новый мурал создадут на фасаде Юридического института Красноярского государственного аграрного университета на улице Ленина.

Новый мурал создадут на фасаде Юридического института Красноярского государственного аграрного университета на улице Ленина. Об этом сообщили в администрации города.

На здании изобразят уроженца Красноярска, юриста и государственного деятеля Петра Красикова. Инициатором проекта стало юридическое сообщество. Эскиз уже согласовали с необходимыми ведомствами. Завершить работы планируют в августе.

Петр Красиков был прокурором Верховного суда СССР и участвовал в разработке первых советских конституций. В детстве он жил в доме своего деда Василия Касьянова на улице Ленина, 124. Сейчас здание известно как Касьяновский дом.