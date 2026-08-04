В Красноярске появится новый мурал с юристом Петром Красиковым

Новый мурал создадут на фасаде Юридического института Красноярского государственного аграрного университета на улице Ленина. Об этом сообщили в администрации города.
На здании изобразят уроженца Красноярска, юриста и государственного деятеля Петра Красикова. Инициатором проекта стало юридическое сообщество. Эскиз уже согласовали с необходимыми ведомствами. Завершить работы планируют в августе.
Петр Красиков был прокурором Верховного суда СССР и участвовал в разработке первых советских конституций. В детстве он жил в доме своего деда Василия Касьянова на улице Ленина, 124. Сейчас здание известно как Касьяновский дом.