Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Общественной палате предупредили о новой схеме мошенничества с перерасчетом платежей за ЖКУ

Аферисты сообщают гражданам о якобы проводящемся перерасчете за водоснабжение, электроэнергию или другие услуги.

Злоумышленники под видом сотрудников коммунальных служб рассылают сообщения в домовых чатах и звонят россиянам, обещая вернуть переплату за услуги ЖКХ, чтобы выманить персональные данные и доступ к банковским картам.

Член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю Евгений Машаров сообщил РИА Новости об активизации лжекоммунальщиков. По его словам, аферисты сообщают гражданам о якобы проводящемся перерасчете за водоснабжение, электроэнергию или другие услуги.

Для оформления фиктивного возврата средств злоумышленники просят назвать фамилию, имя и отчество, точный адрес проживания, номер лицевого счета, а в некоторых случаях — полные реквизиты банковской карты. При этом они настаивают на незамедлительном совершении действий, что должно стать первым сигналом тревоги для жертвы.

Эксперт призвал россиян не доверять входящим звонкам и сообщениям от лиц, представляющихся сотрудниками различных организаций.

«Всегда перезванивайте сами, но только по официальным телефонам, чтобы уточнить поступившую информацию. Запомните: настоящие сотрудники никогда не будут запрашивать проверочные коды из СМС или личные данные», — подчеркнул Машаров.

Напомним, нижегородка лишилась более 500 тысяч рублей, поверив мошенникам.