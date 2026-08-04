В Общественной палате предупредили о новой схеме мошенничества с перерасчетом платежей за ЖКУ

Злоумышленники под видом сотрудников коммунальных служб рассылают сообщения в домовых чатах и звонят россиянам, обещая вернуть переплату за услуги ЖКХ, чтобы выманить персональные данные и доступ к банковским картам.
Член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю Евгений Машаров сообщил РИА Новости об активизации лжекоммунальщиков. По его словам, аферисты сообщают гражданам о якобы проводящемся перерасчете за водоснабжение, электроэнергию или другие услуги.
Для оформления фиктивного возврата средств злоумышленники просят назвать фамилию, имя и отчество, точный адрес проживания, номер лицевого счета, а в некоторых случаях — полные реквизиты банковской карты. При этом они настаивают на незамедлительном совершении действий, что должно стать первым сигналом тревоги для жертвы.
Эксперт призвал россиян не доверять входящим звонкам и сообщениям от лиц, представляющихся сотрудниками различных организаций.
«Всегда перезванивайте сами, но только по официальным телефонам, чтобы уточнить поступившую информацию. Запомните: настоящие сотрудники никогда не будут запрашивать проверочные коды из СМС или личные данные», — подчеркнул Машаров.
Напомним, нижегородка лишилась более 500 тысяч рублей, поверив мошенникам.