В Общественной палате предупредили о новой схеме мошенничества с перерасчетом платежей за ЖКУ

Для оформления фиктивного возврата средств злоумышленники просят назвать фамилию, имя и отчество, точный адрес проживания, номер лицевого счета, а в некоторых случаях — полные реквизиты банковской карты. При этом они настаивают на незамедлительном совершении действий, что должно стать первым сигналом тревоги для жертвы.