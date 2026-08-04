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Хабаровские коммунальщики готовят Дебальцево к отопительному сезону

Аварийно-восстановительная бригада из Хабаровского края продолжает работу в подшефном городе Дебальцево Донецкой Народной Республики. Сейчас специалисты заняты подготовкой объектов ЖКХ к зиме. По данным министерства ЖКХ Хабаровского края, готовность коммунальной инфраструктуры города к новому отопительному сезону составляет 52,4%. Бригада сформирована правительством края в 2022 году. С начала этого года специалисты устранили 252 технологических нарушения на.

Аварийно-восстановительная бригада из Хабаровского края продолжает работу в подшефном городе Дебальцево Донецкой Народной Республики. Сейчас специалисты заняты подготовкой объектов ЖКХ к зиме. По данным министерства ЖКХ Хабаровского края, готовность коммунальной инфраструктуры города к новому отопительному сезону составляет 52,4%. Бригада сформирована правительством края в 2022 году. С начала этого года специалисты устранили 252 технологических нарушения на объектах коммунальной инфраструктуры: 163 — по водоснабжению и водоотведению, 29 — по теплоснабжению, 60 — по электроснабжению. Подготовлены 21 котел из 86, три водонасосные станции из восьми, пять канализационных станций из восьми и шесть скважин из восьми. Капитально отремонтировано более половины сетей: 45% теплотрасс и водопровода, 75% канализации. Работы ведутся на постоянной основе.

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