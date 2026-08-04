В Перми обнаружен надгробный памятник протоиерею XIX века Луканину

Памятник в виде аналоя, принадлежавший протоиерею Александру Матвеевичу Луканину (1821−1889), обнаружен в Перми, сообщили в Камской археологической экспедиции Пермского университета.
«Аналой — тип надгробия, которые часто устанавливали на могилах священнослужителей. Он символизирует вечную молитву и глубокую религиозность усопшего», — пояснили в Музее Архиерейского квартала.
Александр Луканин был пятым настоятелем Спасо-Преображенского кафедрального собора. Благодаря сохранившейся надписи удалось установить личность: в ней указаны даты рукоположения во священника (8 ноября 1842 года) и возведения в сан протоиерея (23 ноября 1862 года).
Мужчина уроженец села Орда, выпускник Пермской духовной семинарии, отец Александр всю жизнь посвятил служению на Урале. Он служил в храмах Юговского, Нытвенского заводов, в Дедюхине, Соликамске, Екатеринбурге и Перми. Его познания простирались от юриспруденции до географии.
Современники называли его «столпом церковно-административного здания по Пермской епархии». Он возглавлял попечительство о бедных духовного звания, руководил училищным советом, входил в миссионерский комитет, преподавал Закон Божий, редактировал «Пермские епархиальные ведомости» и состоял членом Духовной консистории.
Его труды по церковному праву переиздавались, работы по статистике уездов и истории Соликамска стали заметным вкладом в краеведение. Отзыв о гласном судопроизводстве в духовном ведомстве признали «самым основательным».
Отец Александр работал до последних дней. Последний номер епархиальных ведомостей он подготовил за четыре дня до кончины. Он скончался 7 ноября 1889 года на 68-м году жизни от чахотки. Похороны прошли с участием духовенства всех городских церквей во главе с епископом Пермским Владимиром. Тело погребли у алтаря кафедрального собора.