В Перми обнаружен надгробный памятник протоиерею XIX века Луканину

Отец Александр работал до последних дней. Последний номер епархиальных ведомостей он подготовил за четыре дня до кончины. Он скончался 7 ноября 1889 года на 68-м году жизни от чахотки. Похороны прошли с участием духовенства всех городских церквей во главе с епископом Пермским Владимиром. Тело погребли у алтаря кафедрального собора.