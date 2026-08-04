Димаш представил песню, музыку к которой написал сам

Димаш выразил благодарность своим поклонникам со всего мира за многолетнюю поддержку. Он отметил, что сочинил музыку к своей новой песне на турецком языке самостоятельно.
Певец подчеркнул, что с детства его учили завоевывать любовь аудитории, но не ожидали, что она может быть на другом конце света. В связи с этим он представил свою новую оригинальную песню на турецком языке под названием «Yazgı».
Димаш поблагодарил своих поклонников за поддержку на протяжении последних 10 лет, отметив, что именно благодаря им он продолжает свою работу. Он также поинтересовался, на каком языке фанаты хотели бы услышать его следующую песню, предложив им проголосовать и выразить свои пожелания.
Поклонники из разных стран отреагировали на новую песню, выразив восхищение мелодией и поблагодарив Димаша. Они также выразили желание услышать новые песни на испанском и турецком языках.
Один из фанатов отметил, что музыка не имеет границ и языков, позволяя каждому почувствовать её в своем сердце.