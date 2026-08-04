Уразбахтин оценил шансы «Кайрата» в первом выездном матче с «Левски»

Рулевой гостевой команды Рафаэль Уразбахтин за сутки до старта этой игры высказался о своих ожиданиях в поединке против хозяев поля.
«Встречаемся с сильным соперником, понимаем и осознаем всю его силу. Успели изучить “Левски”, команда не случайно стала чемпионом, у них сильная, быстрая линия атаки. Понимаем, за счет кого и как они играют, уважаем соперника, но в то же время никого не боимся. У них самая большая фанатская база в стране, болельщики поддерживают очень яростно, но у нас уже есть прошлый опыт игры на больших стадионах при 50−60 тыс. зрителей». Рафаэль Уразбахтин.
От исхода первой встречи зависит очень многое, тем более что ответная игра у «Кайрата» через неделю пройдет не на его родном стадионе, а в Туркестане.
«Так сложилось — если бы играли в Алматы, то сильно надеялись бы на наших болельщиков, которые бы нам помогли. Но остается принять эту ситуацию и готовиться к двум поединкам с командой, которая имеет хороших легионеров и качественного наставника. Соперник в хорошем игровом тонусе, мы тоже сейчас в разгаре». Рафаэль Уразбахтин.
Прямая трансляция матча «Левски» — «Кайрат» начнется в 22:30 по казахстанскому времени, а зрители смогут посмотреть эту игру на телеканале Qazsport.
Пока клубы готовятся к своему первому матчу, накануне УЕФА назвал их будущих потенциальных соперников по плей-офф квалификаций Лиги чемпионов и Лиги Европы.