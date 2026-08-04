Уразбахтин оценил шансы «Кайрата» в первом выездном матче с «Левски»

«Встречаемся с сильным соперником, понимаем и осознаем всю его силу. Успели изучить “Левски”, команда не случайно стала чемпионом, у них сильная, быстрая линия атаки. Понимаем, за счет кого и как они играют, уважаем соперника, но в то же время никого не боимся. У них самая большая фанатская база в стране, болельщики поддерживают очень яростно, но у нас уже есть прошлый опыт игры на больших стадионах при 50−60 тыс. зрителей». Рафаэль Уразбахтин.