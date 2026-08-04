Эксперт: Складская недвижимость остается востребованной

Есть несколько причин, по которым складские объекты можно назвать наиболее востребованным вариантом для инвестиций среди прочих типов коммерческой недвижимости. Во-первых, они более предсказуемы в плане арендного потока, а значит, и доходности. В отличие, например, от торговых центров, где арендаторы могут часто меняться, крупные склады обычно надолго арендует одна компания, а комплексы из нескольких таких объектов — три — пять компаний, чаще всего федеральных, которые платят без задержек. Вероятность того, что помещения будут простаивать без арендаторов, также меньше, чем в сегментах офисной и торговой недвижимости.