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Актер Роман Курцын рассказал, как целовал живую кобру, рискуя жизнью

Российский актер Роман Курцын рассказал, что во время съемок ему пришлось поцеловал живую кобру, однако сцену в итоге вырезали из фильма.

Российский актер Роман Курцын рассказал, что во время съемок ему пришлось поцеловал живую кобру, однако сцену в итоге вырезали из фильма.

— И вот я кобру держу, она раскрывает капюшон… И тут она выкрутилась и попыталась меня укусить, — сказал он.

По словам артиста, ему удалось увернуться от укуса, однако слюна рептилии все же попала ему на кожу. После инцидента Курцын почувствовал недомогание: у него поднялась высокая температура, а тело начало трясти.

— У нас на всякий случай был антидот на площадке. Я, помню, говорю: «Да все нормально», а сам хожу и думаю: «Нет, по-моему, все не нормально!» Тебя начинает озноб такой трясти… Нам пришлось вколоть антидот. К счастью, быстро отпустило, — поделился актер в интервью Aif.ru.

Курцын ранее заявил, что семья является самым важным в жизни человека. Он назвал свою дочь «принцессой» и добавил, что иногда может поругать сына, но позднее обсуждает с ним его проступки. При этом, по словам артиста, в доме за все отвечает его супруга — в шутку он назвал себя «подкаблучником».