В Челябинской области ввели предпоследний класс пожарной опасности

В юго-восточных районах Челябинской области с 4 по 7 августа действует четвертый, предпоследний класс пожарной опасности, сообщили в Челябинском ЦГМС. На смену дождям в регионе идет благоприятная для распространения огня сухая и жаркая погода с порывистым ветром.