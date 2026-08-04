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В Челябинской области ввели предпоследний класс пожарной опасности

На смену дождям идет сухая и жаркая погода.

Источник: 1obl.ru

В юго-восточных районах Челябинской области с 4 по 7 августа действует четвертый, предпоследний класс пожарной опасности, сообщили в Челябинском ЦГМС. На смену дождям в регионе идет благоприятная для распространения огня сухая и жаркая погода с порывистым ветром.

При высокой пожарной опасности запрещено сжигать мусор и траву, разводить костры, оставлять самовоспламеняющиеся материалы. Также вводится запрет на посещение лесов, в том числе на транспорте.

За нарушения предусмотрена административная ответственность.