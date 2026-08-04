Безработный хабаровчанин ударил женщину по голове и сорвал с нее золотую цепочку

Хабаровчанка возвращалась домой, когда к ней неожиданно подбежал незнакомец, ударил ее по голове и сорвал с шеи золотую цепочку. Ущерб потерпевшая оценила более чем в 100 тысяч рублей. Полицейские задержали 42-летнего безработного местного жителя. Ранее он трижды привлекался к ответственности за мошенничество и кражи и отбывал наказание в местах лишения свободы. Задержанный сознался в правонарушении и рассказал, что сдал цепочку в ломбард за 36 тысяч рублей. Вырученные деньги он потратил на развлечения. В счет погашения ущерба у мужчины изъяли телефон и велосипед. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленник будет находиться в изоляторе временного содержания до избрания наказания судом.