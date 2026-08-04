От советского наследия до современных зон отдыха: прогулка по паркам Сормовского района

Сормовский ПКиО: место, ждущее перемен.
Один из самых крупных парков в Нижнем Новгороде расположен на стыке Сормовского и Московского районов. Он раскинулся на 146 гектарах, его границами служат бульвар Юбилейный, а также улицы Ярошенко, Черняховского и Красных Зорь.
Сормовский парк культуры и отдыха (ПКиО) был задуман в 1920-х годах одновременно со строительством дворца культуры завода «Красное Сормово» (сквер рядом с ДК сегодня преобразился — его благоустройство завершили два года назад).
Для размещения ПКиО выбрали непростой участок: болотистую местность между ДК и сосновым бором Дарьинского леса. В предреволюционные годы здесь собирались рабочие — проходили сходки и маёвки. С этим местом связана фигура Петра Заломова, который послужил прототипом Павла Власова — главного героя романа Максима Горького «Мать».
Сормовский парк изначально задумывался как культурно‑оздоровительный центр — над его обликом работали выдающиеся специалисты своего времени.
Проектированием занимался Евгений Шервинский — признанный архитектор и мастер садово‑паркового искусства. К тому моменту он уже успел проявить себя в Москве: руководил художественной планировкой Сельскохозяйственной и кустарно‑промышленной выставки (ныне — Парк культуры и отдыха имени М. Горького). В работе над Сормовским парком Шервинский подошел к делу комплексно: не ограничивался размещением лавочек и беседок, а тщательно подбирал породы деревьев и сорта растений, заранее учитывая, какой высоты они достигнут со временем. Опираясь на традиции французского, итальянского и английского садоводства, архитектор адаптировал их к особенностям местности и поставленным задачам.
Генеральный план парка разработала Любовь Залесская. Саму зону отдыха заложили в 1933 году, а спустя год утвердили окончательный проект.
Строительство Сормовского парка стало общим делом: в нем участвовали рабочие сразу нескольких крупных предприятий — заводов «Красное Сормово», имени С. Орджоникидзе, «Нефтегаз» и Машиностроительного завода. Все работы выполнялись на общественных началах.
Парк открыли в 1935 году. Вплоть до 1970‑х он носил имя Андрея Александровича Жданова — видного советского деятеля, который в течение десяти лет руководил Горьковским областным комитетом КПСС. Современное название парк обрел в конце 70‑х годов прошлого столетия.
Факт из истории Сормовского парка: в 1950‑е годы вход был платным, однако это нисколько не отпугивало жителей Сормова. Люди охотно приходили в парк, ведь там каждый мог найти занятие по душе.
В советские годы облик парка был впечатляющим. У главного входа посетителей встречали монументальные каменные ворота, а территорию надежно ограждал металлический забор. Примечательно, что штыри для этого забора были изготовлены в кузнечном цехе завода «Красное Сормово».
Пространство было насыщено самыми разными объектами: здесь располагались беседки, читальня, эстрада и зеленый театр, работала танцевальная площадка. Любители природы могли прогуляться по розарию, малыши — побывать в детском городке, а поклонники активного досуга — посетить аттракционы. Дополняли картину несколько фонтанов, а также памятники и скульптуры. К сожалению, до наших дней почти ничего из этого не дошло — большинство сооружений и декоративных элементов утрачены.
В 1970‑х появление Юбилейного бульвара (его создали в честь революции 1917 года) и водоема позволило сформировать выразительный городской ландшафт, в котором урбанистические элементы гармонично сочетались с природной красотой. Ключевым элементом композиции стала набережная.
В то же время в парке обустроили Парковое озеро и пруд с лебедями. В холодное время года территория не пустовала: здесь работали лыжная база и каток. Позднее построили стадион «Труд».
Новый этап в жизни парка начался в 2000‑е годы. Инфраструктура заметно обновилась: на смену советским аттракционам пришли современные развлечения, оборудовали несколько песчаных пляжей, открылся зоопарк «Лимпопо» (первый в России частный зоопарк, занявший семь цветущих гектаров в Сормове, отпраздновал в этом году свой 23-й день рождения; в нижегородской стране птиц и зверей обитает свыше 270 видов животных, многие из которых занесены в Красную Книгу РФ, и растут более 260 видов экзотических цветов, деревьев и кустарников).
Сормовский парк имеет статус объекта культурного наследия регионального значения (квартал в границах площади Буревестника, улиц Энгельса, Красных Зорь, Карпинского, левого берега реки Левинка и Сормовского озера). В комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации Нижнего Новгорода ИА «Время Н» пояснили, что Сормовский парк расположен на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности.
«В отношении указанного земельного участка 12 апреля 2016 года между администрацией Нижнего Новгорода в лице комитета и юридическим лицом заключен договор аренды», — сообщили в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами.
Такая модель работы дает определенный эффект: сфера развлечений в парке развивается активнее. В то же время объекты инфраструктуры, не ориентированные на получение прибыли, страдают — их содержание остается проблемной зоной.
Центральная часть Сормовского парка до сих пор хранит планировку, созданную еще в советское время. Значительную долю пространства по‑прежнему занимают зеленые массивы, просторные поляны и уютные лужайки.
Сегодня в облике парка можно разглядеть отголоски разных садовых стилей. Прямые аллеи отсылают к традициям французского парка, террасы и перголы, удобные для прогулок в солнечную погоду, — к итальянскому стилю. А участок, стилизованный под английский парк, благодаря близости к природному ландшафту нередко принимают за настоящий лес.
Одна из главных его особенностей — богатое разнообразие древесных пород. Эффектный контраст создают величественные реликтовые сосны и лиственные деревья: липы, дубы, клены, березы, тополя… Многие из этих деревьев поражают мощными, раскидистыми корнями — они словно хранят память о тех, кто когда‑то их посадил.
Вместе с тем, в парке есть участки леса, оказавшиеся без должного ухода, — они выглядят заброшенными и нуждаются в восстановлении. Более того, в отдельных местах запущенность территории создает реальную опасность для отдыхающих. При этом правозащитники в последнее время фиксируют случаи вырубки деревьев, которую нельзя считать санитарной.
На входе в парк, со стороны улицы Энгельса, стоит полуразрушенное кирпичное здание — своеобразный отголосок советской эпохи. Когда‑то это был зеленый театр: сюда целыми поколениями приходили горожане — посмотреть представления и потанцевать. Но в 90‑х годах здание забросили, и с тех пор его состояние только ухудшалось.
Со временем здание пришло в упадок: внутри скопились горы мусора, а фасад оказался изуродован уличными граффити. Сейчас неприглядный облик постройки скрывают за фальш‑фасадом. Лишь руины остались от летней концертной площадки под открытым небом с фонтанным бассейном.
Среди местных архитектурных изюминок — изящная белая ротонда‑беседка, выполненная в стиле «сталинского ампира». В прошлом эта каменная беседка с нарядными колоннами была оживленным местом: здесь выступал духовой оркестр, а еще проводили выездные церемонии бракосочетания.
Сейчас облик сооружения заметно поблек. Тем не менее, ротонда по‑прежнему притягивает горожан — ее охотно выбирают в качестве локации для фотосессий.
По соседству находится голубой фонтан, тоже переживающий не лучшие времена: на его поверхности заметны трещины. Чаша фонтана «украшена» разного рода надписями.
Прогуливаясь по парку, замечаешь удручающее состояние и других его элементов. Вдоль ограды стоят обветшавшие колонны — забор явно требует ремонта, как и пешеходные дорожки (брусчатка постепенно разрушается, местами заметно проседание и расхождение камней). Лавочек недостаточно, при этом местами установлены камеры видеонаблюдения.
Несмотря на то, что общественное пространство явно нуждается в масштабном благоустройстве, оно остается одной из самых посещаемых городских зон отдыха. Ежедневно в нем бывает до 30 тысяч человек!
Сегодня парк — культурно‑развлекательная площадка, рассчитанная на посетителей разных возрастов. Особым спросом пользуются зона аттракционов и зоопарк «Мадагаскар» (этот сравнительно новый парк животных не уступает «Лимпопо»; его пространство организовано так, чтобы эффективно вести природоохранную и просветительскую работу).
Здесь также работают заведения общественного питания и аквапарк. Любителям острых ощущений понравится картинг, а поклонникам доисторической эпохи — парк динозавров.
Для юных посетителей обустроены детские площадки, парк приключений, а также центр с батутами и лабиринтами. Тем, кто придерживается здорового образа жизни, будет интересен единственный в городе фитнес‑клуб под открытым небом.
В лесной зоне парка расположены уютные беседки рядом с искусственным озером, в котором разводят рыбу.
Лебединое озеро по‑прежнему остается одной из главных точек притяжения в Сормовском парке. Напомним, лебедь, зимующий в парке, благополучно пережил холодный сезон — эта новость ранее уже становилась поводом для публикаций на сайте ИА «Время Н».
В зимний период в парке открываются катки: есть как крытые, так и площадки под открытым небом, где можно покататься на коньках.
Внимание! Если планируете передвигаться по Сормовскому ПКиО на средстве индивидуальной мобильности (СИМ), помните: на центральной аллее действует ограничение скорости для электросамокатов в целях безопасности.
История формирования облика Сормовского парка складывалась постепенно — каждый этап развития наложил на него свой отпечаток. Хочется верить, что знаковое место для отдыха и досуга как можно скорее пройдет через масштабную реконструкцию.
«В настоящее время структурными подразделениями администрации Нижнего Новгорода, правительства Нижегородской области и частным инвестором осуществляется совместная проработка вопросов перспективного развития территории Сормовского парка», — подытожили в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами.
Светлоярский парк — многофункциональный оазис в городской среде.
История следующего места — яркий пример того, как пространство может не только менять свой облик, но и возвращать себе популярность.
Между улицами Светлоярская, Мокроусова и Гаугеля, в окружении Светлоярского озера, на площади более девяти гектаров раскинулся Светлоярский парк — уголок спокойствия посреди городской суеты.
История территории началась с Зарянского болота, которое занимало эту местность до 1930‑х годов. В начале 1940‑х его осушили, и тут появилась большая песчаная площадка, служившая сырьевой базой для располагавшегося неподалеку силикатного завода.
Любопытно! С этим местом связана одна из городских легенд: якобы в этот песок в военное и послевоенное время зарывали трупы немецких солдат. Впрочем, существует и другая версия: в тот период песок уже активно поставляли на завод для производства кирпича, так что устраивать здесь захоронения было практически невозможно. Вероятнее всего, эта мрачная история — не более чем фольклор, ставший частью местного колорита.
Когда недалеко от Ясной улицы возвели новый силикатный завод, работа прежнего предприятия сошла на нет — и карьер постепенно заполнился водой, которая на протяжении долгого времени служила ресурсом для производства кирпичей.
К концу 60‑х годов прошлого столетия прежний источник сырья для производства оказался исчерпан — перед предприятием встала задача найти альтернативу. Решением стало строительство канала, а бывший котлован со временем наполнился грунтовыми водами. Так появился водоем, которому впоследствии дали имя в честь легендарного озера Светлояр: очертания нового озера напоминали знаменитый водоем.
Вода в озере поначалу поражала своей чистотой, но при этом оставалась безжизненной — рыба в ней не водилась. Ситуация стала меняться, когда забор воды прекратился: водоем стал зарастать камышом и осокой, сюда стали прилетать птицы, и постепенно здесь сформировалась полноценная экосистема.
В 1971 году вокруг озера появился парк — его открыли в честь 750‑летия Нижнего Новгорода. Отличительной чертой места сразу стал богатый зеленый ландшафт. Со временем, как и многие зоны отдыха в нашем городе, парк утратил былой лоск. На его территории планировали разместить кафе с сауной и даже построить физкультурно‑оздоровительный комплекс, однако благодаря усилиям местных активистов эти планы не реализовали. К 800‑летию Нижнего было принято решение вернуть общественному пространству былую привлекательность.
В 2020 году завершилось обновление Светлоярского парка — масштабные работы прошли в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», которая входит в национальный проект «Жилье и городская среда».
Преобразование парка шло на протяжении двух лет и стало первым капитальным обновлением территории за последние 50 лет. Проект благоустройства разрабатывался вместе с жителями, которые потом осуществляли общественный контроль за подрядчиком. Именно такая совместная работа позволила получить качественную зону отдыха.
Сегодня парк выполняет сразу несколько функций: здесь проводят культурно‑массовые мероприятия, организуют спортивные соревнования разного уровня, а еще это приятное место для спокойного отдыха.
В парке появилась удобная навигация и информационные щиты — теперь ориентироваться на территории стало проще. По периметру парка выделены дорожки как для пешеходов, так и для велосипедистов. Посетители могут отдохнуть на лавочках. Здесь установлена система освещения и видеонаблюдения, а также обеспечен доступ к Wi‑Fi.
Изменения претерпели и пляжные зоны — они были благоустроены с учетом потребностей маломобильных граждан. С 1 июня текущего года пляжи открыты на улицах Мокроусова и Гаугеля и будут функционировать до конца августа. Там есть кабинки для переодевания, деревянные лежаки, защищающие от солнца зонты, урны и туалеты — все необходимое для удобства жителей и гостей города.
Основное назначение Светлоярского озера — рекреационное: сюда приезжают, чтобы отдохнуть на пляже или порыбачить.
К воде есть комфортный подход, а на пляж регулярно доставляют свежий песок. Дно преимущественно песчаное, местами с небольшим заилением. Благодаря умеренной глубине в прибрежной зоне вода в жару быстро становится теплой — идеальной для купания. Безопасность дна поддерживают за счет регулярных водолазных обследований.
Глубина озера доходит до 20 метров, но зона купания строго регламентирована. Взрослые могут купаться там, где глубина не превышает 2,5 м, а для детей оборудованы отдельные огороженные участки с глубиной до 1,3 м. В зоне купания установлены ограждения и буйки. На пляже постоянно дежурят спасатели и медработники — они обеспечивают безопасность отдыхающих и при необходимости оказывают первую помощь.
Пляж находится под постоянным контролем — недавно на нем «высаживался» партийный десант «Единой России», члены которого пообщались с отдыхающими и получили обратную связь о состоянии общественного пространства.
Хотя полноценное судоходство на озере не ведется, желающие могут воспользоваться услугами лодочной станции — она периодически работает и предлагает прокат маломерных судов.
Озеро богато ихтиофауной: рыбаки нередко вылавливают окуня, щуку, леща, карпа, сорогу и серебряного карася — для ловли отлично подходит спиннинг.
Любители активного образа жизни оценят не только велодорожку, но и памп‑трек с площадкой для воркаута. Разнообразить досуг помогут спортивные зоны: здесь можно сыграть в волейбол или настольный теннис, сразиться в шахматы или поработать над выносливостью и силой на уличных тренажерах.
Юные посетители тоже не остались без внимания: для них обустроили детские площадки, на которых есть качели, игровые городки и даже скалодром.
В МАУК «Дирекция парков и скверов города Нижнего Новгорода» (учреждение занимается содержанием и наполнением Светлоярского парка с 2021 года) корреспонденту ИА «Время Н» рассказали, что в начале июля на территории детской площадки по улице Мокроусова была завершен монтаж дисковой карусели, а в зоне для самых маленьких посетителей разместили новую песочницу с крышей и качалку-улитку на пружине.
В это же время на спортивной площадке по улице Гаугеля появился тренажер для людей с ограниченными возможностями здоровья, предназначенный для укрепления мышц спины и плечевого пояса.
«Все работы производятся в рамках текущего финансирования администрацией города», — уточнили в Дирекции парков и скверов.
Особую атмосферу создает живописная деревянная набережная — с нее открывается красивый вид на водоем, и здесь можно покормить уток, корм для которых можно приобрести в специальном автомате.
В рамках благоустройства, помимо прочего, были убраны аварийные деревья — на их месте появились новые. Основу зеленого массива составляют березы, а прибрежную зону украшают ивы. Особый вклад в озеленение внесла акция «Рябиновый цвет — единства завет»: ее участники высадили рябины как символ многонациональной и многоконфессиональной дружбы. Кроме того, в парке обустроены газоны и цветники.
Ежегодно тут проводят противоклещевую обработку — эта мера позволяет сделать отдых в зеленой зоне максимально безопасным.
Планируя визит в парк и на пляж, обратите внимание на правила поведения. В частности, выгул животных на территории запрещен — исключение составляют лишь собаки‑поводыри. При этом для удобства владельцев питомцев в парке установлены дог‑боксы. Также на территории запрещено мусорить, употреблять спиртные напитки и курить, разжигать костры и использовать мангалы. Кроме того, парк включен в перечень зон, где не допускается использование средств индивидуальной мобильности.
Местные жители отмечают, что спустя шесть лет после благоустройства Светлоярский парк по‑прежнему выглядит привлекательно — территория остается ухоженной. В городской Дирекции парков и скверов в беседе с ИА «Время Н» пояснили, что обслуживание парка ведется планово — с учетом сезона и по мере необходимости.
«Самое важное — использовать существующую инфраструктуру по назначению, так как, к сожалению, более актуальной, чем износ, проблемой остается вандализм, который устраняется по мере обнаружения таких фактов», — подчеркнули специалисты учреждения.
В Дирекции также сообщили, что в этом году менять ограждение вокруг парка не планируют.
Подводя итог вышесказанному, отметим, что Светлоярский парк — универсальное городское пространство для отдыха в любое время года. Летом он превращается в пляж, привлекает любителей рыбалки и активного досуга, остается прекрасным местом для времяпрепровождения на природе. С наступлением холодов расчищенные дорожки манят любителей пеших прогулок, а заснеженные маршруты отлично подходят для катания на лыжах.
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