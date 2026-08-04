От советского наследия до современных зон отдыха: прогулка по паркам Сормовского района

Проектированием занимался Евгений Шервинский — признанный архитектор и мастер садово‑паркового искусства. К тому моменту он уже успел проявить себя в Москве: руководил художественной планировкой Сельскохозяйственной и кустарно‑промышленной выставки (ныне — Парк культуры и отдыха имени М. Горького). В работе над Сормовским парком Шервинский подошел к делу комплексно: не ограничивался размещением лавочек и беседок, а тщательно подбирал породы деревьев и сорта растений, заранее учитывая, какой высоты они достигнут со временем. Опираясь на традиции французского, итальянского и английского садоводства, архитектор адаптировал их к особенностям местности и поставленным задачам.