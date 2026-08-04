МТС ускорила мобильный интернет в Канске на 35%

МТС перевела базовые станции 3G в Канске в стандарт LTE. Благодаря модернизации сети скорость мобильного интернета в восточной столице Красноярского края выросла на 35%, сообщили в компании.
Работы затронули половину сети МТС в городе. Это позволило оптимизировать нагрузку на инфраструктуру, ускорить передачу данных в центре Канска и увеличить объем интернет-трафика. Обновление также создало запас для внедрения новых технологий — видеоаналитики, интернета вещей, мониторинга транспорта.
«Объем потребления интернета в Красноярском крае растет постоянно, приложения с видеоконтентом, онлайн-обучения или игры становятся “тяжелее”. Уже после завершения масштабного рефарминга сети в Канске мы зафиксировали увеличение объема потребляемого горожанами интернет-трафика на 10%», — отметил директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.
Горожане могут с комфортом использовать современные цифровые сервисы, в том числе и технологию звонков через интернет VoLTE, которая позволяет одновременно разговаривать по телефону и не прерывать интернет-сессию.
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