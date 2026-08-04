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В Назаровском округе на два дня закроют железнодорожный переезд

С 5 по 6 августа в Назаровском муниципальном округе Красноярского края будет ограничено движение автотранспорта через железнодорожный переезд возле станции Глядень.

С 5 по 6 августа в Назаровском муниципальном округе Красноярского края будет ограничено движение автотранспорта через железнодорожный переезд возле станции Глядень.

Переезд закроют для проведения ремонтных работ с 08:00 5 августа до 17:00 6 августа. Объехать участок можно через железнодорожный переезд вблизи села Антропово.

ГИБДД и администрация Назаровского муниципального округа уже уведомлены об ограничении движения.

Красноярская железная дорога приносит извинения за доставленные неудобства и просит водителей учитывать информацию при планировании маршрутов.

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