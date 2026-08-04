«СтройТур»: в Казани пройдет стажировка для студентов направлений девелопмента

«Участие в проекте “СтройТур” — это уникальная возможность для наших студентов на практике познакомиться с этапами строительства жилого комплекса, понять, как устроен процесс от начала до сдачи объекта, — считает Василий Ислаев. — Для студенческих отрядов такое сотрудничество открывает новые горизонты: ребята получают бесценный опыт и четкое представление о будущей профессии, что напрямую влияет на качество подготовки кадров. В свою очередь, мы готовы стать надежным партнером для компании, привлекая мотивированных студентов, которые в перспективе могут пополнить штат. Это пример эффективного диалога, где каждый получает реальную пользу: студенты — практику и работу, а строительная отрасль — подготовленные кадры».