«СтройТур»: в Казани пройдет стажировка для студентов направлений девелопмента

В диалоге участвовали директор благотворительного фонда «Точно ДОБРО» Марина Нудьга, директор ГК «ТОЧНО» в Республике Татарстан Азат Назмеев, директор Республиканского центра студенческих трудовых отрядов Василий Ислаев, представители АНО «Капитал мудрости», власти и бизнеса.
Как отметил Азат Назмеев, для профессионального роста и закрепления новых специалистов в отрасли важно системно выстраивать долгосрочные отношения со школьниками, студентами и талантливыми выпускниками уже на этапе обучения.
Одно из решений — организация краткосрочных стажировок для студентов с погружением в реальные процессы девелопмента. Первым таким опытом в Казани станет «СтройТур» — три дня практической работы будущих специалистов с экспертами ГК «ТОЧНО». Стажировка запланирована на осень.
«Создавая живой мост между теорией и практикой, мы закладываем фундамент будущего, — заметила директор БФ “Точно ДОБРО” Марина Нудьга. — Для студентов это возможность пройти через реальность получаемой профессии, а для нас — ответ на вопрос, кому мы доверим объекты завтра».
Участники встречи обсудили форматы взаимодействия со студентами и блоки образовательной программы «СтройТура», а также побывали на экскурсии в ЖК «Васильевский остров», чтобы определить объекты для будущей работы с молодежью.
«Участие в проекте “СтройТур” — это уникальная возможность для наших студентов на практике познакомиться с этапами строительства жилого комплекса, понять, как устроен процесс от начала до сдачи объекта, — считает Василий Ислаев. — Для студенческих отрядов такое сотрудничество открывает новые горизонты: ребята получают бесценный опыт и четкое представление о будущей профессии, что напрямую влияет на качество подготовки кадров. В свою очередь, мы готовы стать надежным партнером для компании, привлекая мотивированных студентов, которые в перспективе могут пополнить штат. Это пример эффективного диалога, где каждый получает реальную пользу: студенты — практику и работу, а строительная отрасль — подготовленные кадры».
Следующим этапом после реализации стажировки запланирована работа над открытием проектного офиса БФ «Точно ДОБРО» и АНО «Капитал мудрости» в Казани для системной реализации профориентационных проектов.