Где студенту снять квартиру в Казани: обзор цен рядом с вузами

Ближе всего к вузу, на улице Горького, находится однокомнатная квартира площадью 25 квадратных метров. Стоимость составляет 40 тыс. рублей в месяц без учета ЖКХ, комиссии нет. Продавец просит предоплату за один месяц. Ремонт в квартире не новый и не современный, как и мебель. По фотографиям создается впечатление, что его планировали начать и уже внесли какие-то изменения, но не закончили. Из интересного: в ванной комнате стоит шведская стенка. Второй этаж в двухэтажном доме. Нет микроволновки.