Эксперт: Компаниям нужно создавать системы безопасности

— Стоимость инцидентов во многом зависит от специфики бизнеса. Для ретейла одной из самых распространенных проблем остаются мелкие хищения. По отдельности ущерб от них невелик, но именно регулярность таких случаев превращает их в серьезную статью расходов. Эксперты оценивают ущерб от магазинных краж в 0,5−1 процент от оборота. Так, сеть супермаркетов в Центральной России столкнулась с нестандартной схемой: школьники переклеивали штрихкоды с дешевых товаров на более дорогие и пробивали их через кассы самообслуживания по заниженной цене. Потери от каждой покупки были небольшими, однако из-за систематического характера таких действий общий ущерб оказался весьма ощутимым. Ущерб от одной группы школьников в одном магазине составил порядка 70 тысяч рублей за месяц использования данной схемы.