Эксперт: Компаниям нужно создавать системы безопасности

Когда компания оценивает последствия инцидента, то чаще всего в расчет принимается только прямой ущерб: украденный товар, простой производства, убытки от аварии или возгорания. Однако практика показывает, что реальные потери значительно выше. Они складываются из десятков повторяющихся инцидентов, затрат на их предотвращение и расходов на устранение последствий. Поэтому отсутствие современной системы безопасности обходится предприятиям значительно дороже, чем принято считать, уверен эксперт в области систем безопасности, противопожарной защиты, связи и видеоаналитики, член Национальных реестров специалистов в области строительства и в области проектирования Михаил Шестаков.
— Стоимость инцидентов во многом зависит от специфики бизнеса. Для ретейла одной из самых распространенных проблем остаются мелкие хищения. По отдельности ущерб от них невелик, но именно регулярность таких случаев превращает их в серьезную статью расходов. Эксперты оценивают ущерб от магазинных краж в 0,5−1 процент от оборота. Так, сеть супермаркетов в Центральной России столкнулась с нестандартной схемой: школьники переклеивали штрихкоды с дешевых товаров на более дорогие и пробивали их через кассы самообслуживания по заниженной цене. Потери от каждой покупки были небольшими, однако из-за систематического характера таких действий общий ущерб оказался весьма ощутимым. Ущерб от одной группы школьников в одном магазине составил порядка 70 тысяч рублей за месяц использования данной схемы.
У другой компании — сети кофеен в ЦФО — периодически фиксировались мошенничества с крупными купюрами. Пока бариста готовил сдачу, злоумышленник незаметно убирал деньги обратно в кошелек или карман и покидал точку с «купленным» кофе и прибылью в виде сдачи.
Предотвратить махинации в момент их совершения не всегда возможно. Но видеонаблюдение позволяет получить доказательства, установить личность нарушителя и использовать эти данные при обращении в правоохранительные органы. Если мошенник появляется повторно, система помогает своевременно его обнаружить. Да и само наличие камер нередко становится сдерживающим фактором.
Для производственных предприятий стоимость одного инцидента, как правило, значительно выше. Современные системы позволяют контролировать соблюдение требований охраны труда. Видеоаналитика автоматически выявляет отсутствие каски, спецодежды или страховочной привязи и сразу уведомляет ответственного сотрудника. Это позволяет устранить нарушение до того, как оно приведет к аварии, простою или несчастному случаю. Не менее важны системы противопожарной защиты, контроля протечек и загазованности, которые помогают предотвращать наиболее дорогостоящие инциденты. Они должны быть интегрированы в общую систему интеллектуального мониторинга, чтобы система видела показания всех установленных извещателей, могла сама или через оператора запускать подходящие алгоритмы реагирования. Это может привести к сокращению эксплуатационных затрат на 30−50 процентов.
Современные системы позволяют одному дежурному контролировать десятки объектов.
Основные расходы предприятия зачастую связаны не только с самим происшествием. Существенная часть их приходится на обеспечение безопасности и предотвращение инцидентов — содержание сотрудников охраны, инженеров по охране труда и производственному контролю. Современные системы видеоаналитики позволяют одному оперативному дежурному контролировать десятки территориально распределенных объектов, обеспечивая сопоставимый уровень контроля при меньших эксплуатационных расходах. Экономия на фонде оплаты труда замещенных специалистов может достигать 70 процентов.
Главное изменение последних лет заключается не в появлении новых камер или датчиков, а в том, что система безопасности перестает быть пассивным регистратором событий. Когда охранная и пожарная сигнализации, контроль доступа и видеонаблюдение объединяются в единую интеллектуальную платформу, она сама выявляет предпосылки инцидента, запускает предусмотренные алгоритмы реагирования и управляет освещением, воротами, электроснабжением, системами пожаротушения и дымоудаления. Технологии ИИ и видеоаналитика позволяют реагировать на события, которые способны привести к ущербу.
Компании нередко запрашивают систему видеонаблюдения, хотя эффективнее бывает контроль доступа или учет рабочего времени.
Поэтому оценивать эффективность инвестиций в безопасность имеет смысл не через стоимость оборудования, а через цену предотвращенных инцидентов. Для этого анализируются происшествия за последние три — пять лет, их причины, размер ущерба, а также определяется, какие риски можно устранить средствами автоматизации и какие эксплуатационные расходы сократить. Потенциальная экономия сопоставляется со стоимостью внедрения и эксплуатации системы.
Впрочем, сама по себе установка системы безопасности еще не гарантирует снижения потерь. Эффект появляется только тогда, когда оборудование решает конкретные задачи предприятия. На практике заказчики нередко запрашивают систему видеонаблюдения, хотя в их случае эффективнее были бы контроль доступа или учет рабочего времени. Возможна и такая ситуация, когда видеоаналитика позволяет одновременно закрыть задачи производства, логистики и документооборота, сократив потери там, где предприятие даже не ожидало получить эффект. Важно не количество камер или датчиков, а возможность реально предотвращать инциденты и снижать их стоимость. Решение должно соответствовать рискам и особенностям конкретного объекта.