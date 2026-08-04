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В Набережных Челнах День строителя отметят концертом с «Отпетыми мошенниками»

Праздничная программа пройдёт 7 августа в парке «Прибрежный».

Источник: Комсомольская правда

В ближайшую пятницу, 7 августа, Набережные Челны отметят День строителя. Главной точкой притяжения станет парк «Прибрежный», где развернётся праздничная программа. Кульминацией вечера обещает стать выступление группы «Отпетые мошенники» — они выступят в роли хедлайнеров.

Торжества стартуют в 17:00 с театрализованного действа, после которого на сцену выйдут местные творческие коллективы и приглашённые артисты. Среди них — заслуженные артисты Татарстана Алмаз и Зульфия Мирзаяновы, а также вокально-инструментальный ансамбль «Поющие гитары».

Вход для всех желающих свободный. Организацию мероприятия взяла на себя мэрия Набережных Челнов.

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