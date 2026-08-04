Красноярский бизнес призвали не верить сообщениям о внеплановых проверках

Предпринимателям и организациям Красноярска рассылают поддельные уведомления о внеплановых проверках. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре Красноярского края.
В письмах получателям предлагают перейти по QR-коду и оплатить почтовые услуги. В ведомстве подчеркнули, что такие сообщения не имеют отношения к Роспотребнадзору. Настоящие уведомления о проверках размещают в личном кабинете на портале госуслуг и дублируют на электронную почту. В них указывают номер мероприятия, адрес, контакты и данные сотрудника.
Все проверки и профилактические визиты проводятся бесплатно. Требований об оплате в официальных письмах быть не должно.
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