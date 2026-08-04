Модель Джиджи Хадид и актер Брэдли Купер спровоцировали слухи о тайной свадьбе

Модель Джиджи Хадид и актер Брэдли Купер подогревают слухи о том, что они тайно обручились. Об этом в понедельник, 3 августа, сообщает Page Six.
Пару заметили в Париже: во время прогулки на безымянных пальцах левой руки у обоих были тонкие одинаковые кольца. Авторы материала отмечают, что за два дня до этого Купер сходил в тренажерный зал один, без кольца.
По данным портала, актер рассматривает возможность брака и детей с моделью. Помимо этого, инсайдеры рассказали, что пара уже давно считает себя семьей: и Купер, и Хадид отлично ладят с детьми друг друга.
В декабре стало известно, что Брэдли Купер попросил руки Джиджи Хадид у ее матери Иоланды. Звездная пара начала отношения еще в 2023 году.
В конце октября старшая сестра Беллы и Джиджи Хадид Алана вышла замуж за продюсера Росса Уильямса. Для свадебной церемонии невеста выбрала винтажное платье от Вивьен Вествуд. Невесту под венец проводил отец. Ее сестры Джиджи и Белла Хадид появились на церемонии в зеленых платьях.
До этого Брэдли Купер рассказал, что после рождения дочери Леи долгое время не мог чувствовать с ней родственную связь.