ВС РФ поразили четыре сухогруза и объекты портовой инфраструктуры Украины

Российские военные поразили четыре сухогруза и объекты портовой инфраструктуры Украины. Об этом во вторник, 4 августа, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
В порту «Черноморск» был атакован завод автомобильных агрегатов и терминал, где, по данным ведомства, ремонтировали военную технику украинской армии, а также хранили боеприпасы и горюче-смазочные материалы.
В портах «Николаев» и «Южный» поражены два сухогруза с военными грузами. Еще два судна, доставлявшие вооружение и военное имущество на Украину, атаковали в море южнее Одессы. Удары наносили высокоточным оружием наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами, передает Telegram-канал МО РФ.
2 августа Вооруженные силы России в течение дня наносили удары по портам, морским судам и транспортной инфраструктуре Украины.
Ранее российские войска установили контроль над населенными пунктами Ольговка в Харьковской области и Любицкое в Запорожской области.
Также в ночь на 1 августа в Киеве и нескольких регионах Украины прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. По данным местных источников, в столице были поражены несколько нежилых зданий.