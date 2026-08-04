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Донецкий республиканский академический молодёжный театр выступит в Хабаровске

Билеты на спектакли уже в продаже.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровск на гастроли впервые приедет Донецкий республиканский академический молодежный театр. Артисты из ДНР 17 и 18 октября покажут местным жителям четыре спектакля, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Одной из первых постановок, которую зрители увидят на площадке Хабаровского театра драмы, станет музыкальная притча «У ковчега в восемь». Историю о трех пингвинах и всемирном потопе можно посмотреть как взрослым, так и детям.

Немногим позже для аудитории старше 12 лет состоится показ постановки «Левша», созданной по произведению Николая Лескова. Ранее спектакль стал участником «Золотого фонда театральных постановок России».

Для семейного просмотра подойдет и сказка «Как Незнайка хотел стать …» по мотивам произведений Николая Носова. А вот на французскую комедию «Ох, уж эти парижане» приглашают жителей старше 16 лет. История расскажет о служанке Анне, которая стала частью сложной интриги.

Билеты на спектакли уже в продаже.

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