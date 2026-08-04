Амур в ЕАО может подняться до 900 сантиметров в ближайшие дни

Сейчас на Среднем Амуре уже зафиксированы уровни неблагоприятного явления. В селе Ленинское уровень воды составляет 782 сантиметра при отметке неблагоприятного явления 750 сантиметров, в селе Нижнеспасское — 418 сантиметров при НЯ 400 сантиметров.
Подтоплена пойма на участке Нагибово — Нижнеспасское, а также пойменные территории рек Биджан, Большой Ин и Тунгуска. Глубина воды местами достигает 1,7 метра.
Спасатели рекомендуют жителям следить за официальными сообщениями, при угрозе подтопления подготовить документы и необходимые вещи. Телефон экстренных служб — 112.
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