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Амур в ЕАО может подняться до 900 сантиметров в ближайшие дни

На Среднем Амуре уже зафиксированы уровни неблагоприятного явления.

В Еврейской автономной области ожидается дальнейший подъём уровня воды в Амуре. По данным регионального управления МЧС, с 7 по 11 августа на участке Ленинское — Нижнеспасское возможен выход воды к опасным отметкам — 850−900 сантиметров, сообщает МЧС ЕАО.

Сейчас на Среднем Амуре уже зафиксированы уровни неблагоприятного явления. В селе Ленинское уровень воды составляет 782 сантиметра при отметке неблагоприятного явления 750 сантиметров, в селе Нижнеспасское — 418 сантиметров при НЯ 400 сантиметров.

Подтоплена пойма на участке Нагибово — Нижнеспасское, а также пойменные территории рек Биджан, Большой Ин и Тунгуска. Глубина воды местами достигает 1,7 метра.

Спасатели рекомендуют жителям следить за официальными сообщениями, при угрозе подтопления подготовить документы и необходимые вещи. Телефон экстренных служб — 112.

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