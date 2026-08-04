В Хабаровском крае 15 км новой дороги к монастырю готовы

Населённый пункт востребован у туристов и паломников: на территории села работают четыре глэмпинга, рядом расположен женский монастырь. Улучшение дорожной инфраструктуры позволило заметно сократить время в пути. По словам хабаровчанки Оксаны Филипповой, семья которой регулярно посещает эти места, сейчас дорога занимает около 40 минут, тогда как раньше приходилось тратить до 2,5 часов.