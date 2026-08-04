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Миронов предложил закрепить пенсию на уровне не ниже 40% от заработка

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов подготовил законопроект, закрепляющий страховую пенсию по старости на уровне не ниже 40% от среднего заработка человека за год перед выходом на пенсию. Внести проект закона в Госдуму планируется сегодня, сообщает «РИА Новости».

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов подготовил законопроект, закрепляющий страховую пенсию по старости на уровне не ниже 40% от среднего заработка человека за год перед выходом на пенсию. Внести проект закона в Госдуму планируется сегодня, сообщает «РИА Новости».

Согласно пояснительной записке, коэффициент замещения утраченного заработка будет предполагать «соотношение установленного размера страховой пенсии по старости к средней заработной плате застрахованного лица за 12 календарных месяцев, предшествующих выходу на пенсию». Если пенсия будет ниже этого порога, застрахованному лицу доплатят, чтобы довести размер выплат до 40% от утраченного заработка.

Инициатива направлена на выполнение Конвенции Международной организации труда, ратифицированной Россией в 2018 году. Конвенция устанавливает минимальный уровень пенсионного обеспечения по старости в размере 40% от прежнего заработка.

Социальный фонд сообщал, что средняя пенсия работающих россиян превысила 23 тыс. руб. К августу фонд в беззаявительном формате увеличил страховые и накопительные выплаты 9,3 млн пенсионеров, работавших в течение прошлого года.

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